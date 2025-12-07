На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ превратили церковь в Херсонской области в базу для запуска дронов

ТАСС: ВСУ использовали церковь в Херсонской области для запуска дронов
Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали церковь в Херсонской области для запуска беспилотников. Об этом рассказал ТАСС командир одной из рот группировки войск «Днепр» с позывным «Пегас».

«Было выявлено место запуска БПЛА противника — в церкви на той стороне [правобережье реки Днепр]», — сообщил военнослужащий.

По его словам, операторы российских дронов не стали трогать церковь, однако пресекли подвоз ресурсов и сделали невозможной ротацию для военнослужащих ВСУ.

«Пегас» уточнил, что его роте обычно ставятся задачи по разведке и выявлению мест скопления техники и личного состава противника, а также их уничтожению.

В октябре директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко сообщил, что в результате боевых действий в Донбассе было повреждено около 200 православных храмов, часть из них полностью уничтожена. По словам Скопенко, в некоторых храмах обнаружены разрушения разной степени. Там проведут ремонтные работы, уточнил он. Часть зданий, которые сильно пострадали, планируют отстроить заново.

Ранее служители Горнальского монастыря рассказали, как спаслись от ВСУ.

