ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

РИА Новости: ВСУ за сутки провели 36 артиллерийских обстрелов Херсонской области
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали журналистам в экстренных службах, передает РИА Новости.

«Боевики ВСУ нанесли 17 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 артобстрелов были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес 36 ударов», — отметил представитель экстренных служб.

Он уточнил, что ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов: Каиры, Горностаевка, Заводовка, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Новая Каховка и Старая Маячка.

4 декабря сообщалось, что украинские военнослужащие выпустили 50 снарядов по населенным пунктам в Херсонской области.

30 ноября экстренные службы сообщили, что в Херсонской области в результате атак со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. Люди пострадали во время удара ВСУ по Новой Каховке. В каком состоянии они находились, в публикации не уточнялось

Ранее в Херсонской области при атаке украинских дронов пострадали два человека.

