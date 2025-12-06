Армия России продвигается вперед и освобождает территории в рамках СВО благодаря личному составу, который является преимуществом ВС РФ перед Украиной. Об этом пишет газета Politico.

«Способность России поддерживать численность личного состава на фоне огромных потерь на поле боя помогает объяснить, почему спустя четыре года… Владимир Путин, похоже, как никогда убежден в том, что сможет заставить Украину принять его условия», — говорится в сообщении издания.

По оценке Politico, Россия располагает ресурсами, чтобы цель расширения армии до 1,5 миллиона военных в 2026 году была достигнута.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что армия России может взять под контроль оставшуюся часть территории ДНР, находящуюся под контролем ВСУ, в течение полугода.

Он напомнил, что высота Краматорска над уровнем моря – 177 метров, в то время как Славянск находится «почти внизу». Поэтому после взятия Краматорска освобождение Славянска будет происходить намного быстрее. По его словам, именно из-за местности существуют определенные проблемы при освобождении территории Донбасса от ВСУ.

Ранее в Госдуме оценили шансы на новогоднее перемирие в зоне СВО.