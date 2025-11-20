На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рязани из-за падения обломков дронов загорелось предприятие

Малков: возгорание произошло на предприятии под Рязанью из-за падения БПЛА
true
true
true
close
Ilya Galakhov/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы ночью уничтожили в Рязанской области беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за падения обломков на территории одного предприятия возникло возгорание. В результате произошедшего пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Также обломки дронов упали в нескольких районах Рязани.

«Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет», — рассказал Малков.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что в небе над Рязанью прогремело свыше 10 взрывов.

18 ноября Вооруженные силы Украины выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами