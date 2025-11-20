В Рязани из-за падения обломков дронов загорелось предприятие

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы ночью уничтожили в Рязанской области беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за падения обломков на территории одного предприятия возникло возгорание. В результате произошедшего пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Также обломки дронов упали в нескольких районах Рязани.

«Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет», — рассказал Малков.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что в небе над Рязанью прогремело свыше 10 взрывов.

18 ноября Вооруженные силы Украины выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.