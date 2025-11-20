На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Рязанью произошло большое количество взрывов

SHOT: над Рязанью прогремело более 10 взрывов
Evgeniy Maloletka/AP

В небе над Рязанью прогремело свыше 10 взрывов. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, громкие взрывы в городе стали раздаваться после 3:00 мск. Периодически они продолжаются до сих пор. Всего в разных частях Рязани было слышно более 10 мощных взрывов.

19 ноября минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России.

18 ноября Вооруженные силы Украины выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
