Вашингтон одобрил продажу Дании авиационных тактических ракет

Госдеп Соединенных Штатов одобрил продажу Дании нескольких сотен тактических ракет. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В заявлении говорится, что Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Дании 340 авиационных ракет AIM-9X Block II и запасных частей к ним, программного оборудования и устройств наведения на $318,4 млн.

В военном ведомстве отметили, что продажа ракет повысит безопасность союзника по Североатлантическому альянсу, что будет способствовать достижению целей внешней политики и задач национальной безопасности США.

25 сентября стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Германии крылатых ракет AMRAAM на сумму $1,23 млрд.

16 сентября сообщалось, что Вашингтон одобрил потенциальную продажу Нидерландам ракет AMRAAM с комплектующим оборудованием на общую сумму $570 млн.

Ранее сообщалось, что США остановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины.