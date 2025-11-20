В Рязани приостановили движение в районе Московского шоссе

Движение в районе Московского шоссе в Рязани будет временно ограничено для ликвидации обломков беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале опергруппы Рязанской области.

Там уточнили, что работа по обезвреживанию и ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) будет проводиться в четверг в светлое время суток. В связи с этим движение автомобильного транспорта в районе Московского шоссе, а также проход граждан у некоторых городских объектов будут временно ограничены.

В ночь на 20 ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что в небе над Рязанью произошли более 10 взрывов. По словам очевидцев, громкие звуки в городе стали раздаваться после 3:00 мск. Всего в разных частях Рязани было слышно более 10 мощных взрывов.

Позднее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на территории одного предприятия возникло возгорание.

18 ноября Вооруженные силы Украины выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.