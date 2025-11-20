На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рязани приостановили движение в районе Московского шоссе

В Рязани ограничили движение в районе Московского шоссе из-за обломков БПЛА
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Движение в районе Московского шоссе в Рязани будет временно ограничено для ликвидации обломков беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале опергруппы Рязанской области.

Там уточнили, что работа по обезвреживанию и ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) будет проводиться в четверг в светлое время суток. В связи с этим движение автомобильного транспорта в районе Московского шоссе, а также проход граждан у некоторых городских объектов будут временно ограничены.

В ночь на 20 ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что в небе над Рязанью произошли более 10 взрывов. По словам очевидцев, громкие звуки в городе стали раздаваться после 3:00 мск. Всего в разных частях Рязани было слышно более 10 мощных взрывов.

Позднее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на территории одного предприятия возникло возгорание.

18 ноября Вооруженные силы Украины выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами