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В Великобритании представили «самый современный танк НАТО»

Компания Rheinmetall представила в Британии новый танк Challenger 3

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The Defence Science and Technology Laboratory

Компания Rheinmetall представила новый танк Challenger 3, который считается самым современным танком НАТО. Об этом сообщает Defense News.

«Challenger 3 с боевыми машинами Ajax и машинами пехоты Boxer будет основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию ВС Великобритании на период после 2030 года», — говорится в публикации.

Уточняется, что два прототипа Challenger 3 уже выпущены на заводе совместного с Германией предприятия Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), еще шесть машин планируют подготовить «в ближайшие месяцы».

До этого генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ генерал Карстен Бройер заявлял, что российская сторона превосходит государства Североатлантического альянса в наращивании военной мощи, в частности, речь идет о производстве танков.

Ранее французский генерал предрек НАТО экономические трудности.

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