Стало известно о проблемах ВСУ в Сумской области на фоне массовых дезертирств

РИА: ВСУ не набрали нужное число штурмовиков в Сумской области из-за дезертирств
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли набрать необходимое количество бойцов в штурмовые подразделения на Сумском направлении в связи с массовыми дезертирствами в ротах. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад», — передает агентство.

Сообщается, что в каждой роте зафиксировано как минимум 30 инцидентов с побегами.

20 сентября военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Царх, попавший в плен в Серебрянском лесу, сообщил о том, что массовое дезертирство охватило украинскую армию, в том числе десантно-штурмовые войска.

7 сентября украинский журналист Владимир Бойко рассказал, что на Украине были зафиксированы 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части.

Ранее стало известно о дезертирстве целого штаба батальона ВСУ в Сумской области.

