Украинские СМИ назвали число дел о дезертирстве, открытых в стране с 2022 года

На Украине с 2022 года возбудили более 270 тысяч уголовных дел о дезертирстве
true
true
true
close
Reuters

С января 2022 года на Украине было возбуждено более 270 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с дезертирством и самовольным оставлением воинской части. Об этом сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на данные офиса генпрокурора.

По информации журналистов, лишь 5% этих дел дошли до суда. Как указанао на сайте Liga.net, в период с 2022 по 2025 год на Украине было зарегистрировано 218 282 уголовных правонарушения по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы и 52 075 — по статье о дезертирстве.

В суд же были направлены более 13,6 тысяч дел о самовольном оставлении части и 696 дел о дезертирстве.

6 октября агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что Вооруженные силы Украины не смогли набрать необходимое количество бойцов в штурмовые подразделения на Сумском направлении в связи с массовыми дезертирствами в ротах. По информации агентства, в каждой роте зафиксировано минимум 30 инцидентов с побегами.

7 сентября украинский журналист Владимир Бойко рассказал, что на Украине были зафиксированы 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части.

Ранее стало известно о дезертирстве целого штаба батальона ВСУ в Сумской области.

