В Минобороны сообщили о 16 сбитых за вечер украинских дронах над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны с 17:00 мск до полуночи перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Вражеские беспилотники были сбиты, в общей сложности, над территорией девяти российских регионов. По три беспилотника уничтожено в Воронежской и Ростовской областях, по два — в Брянской, Волгоградской и в Крыму, по одному — в Белгородской, Курской, Тульской и в Краснодарском крае.

5 ноября министерство обороны сообщило, что силы ПВО в период с 08:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами Российской Федерации.

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 ноября уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

Ранее российский солдат попал под обстрел семи дронов ВСУ подряд и выжил.