На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о 16 сбитых за вечер украинских дронах над регионами России

Минобороны: над российскими регионами уничтожено 16 украинских беспилотников
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны с 17:00 мск до полуночи перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Вражеские беспилотники были сбиты, в общей сложности, над территорией девяти российских регионов. По три беспилотника уничтожено в Воронежской и Ростовской областях, по два — в Брянской, Волгоградской и в Крыму, по одному — в Белгородской, Курской, Тульской и в Краснодарском крае.

5 ноября министерство обороны сообщило, что силы ПВО в период с 08:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами Российской Федерации.

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 ноября уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

Ранее российский солдат попал под обстрел семи дронов ВСУ подряд и выжил.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами