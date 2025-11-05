Минобороны сообщило о перехвате авиабомбы и нескольких ракет HIMARS

Минобороны: средства ПВО сбили 123 дрона и четыре ракеты HIMARS за сутки

Средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили управляемую авиационную бомбу, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве добавили, что за сутки средства ПВО уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого зону проведения СВО направили первую партию из 1500 дронов типа «Тор», среди которых — версии на оптоволокне и с интегрированными модулями искусственного интеллекта. Данный беспилотник впервые был представлен на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

В конце августа британский телеканал Sky News сообщил, что Украина рискует проиграть России гонку беспилотных летательных аппаратов в связи с разработкой российских дронов, которые невозможно заглушить.

Ранее российские войска уничтожили автомобиль с живой силой противника.