В небе над Волгоградом прогремели взрывы

SHOT: над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов

Над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, на севере и западе города были слышны от восьми до 10 взрывов. Горожане видели в небе яркие вспышки и слышали гудение двигателей дронов, от громкого звука в квартирах тряслись стены и окна. Предположительно, беспилотники на малой высоте летят на город со стороны Волги.

Информация о взрывах также поступила из Волжского и Калача-на-Дону.

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение вечера перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

2 ноября губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что украинские военные с помощью дронов пытались нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Ранее под Волгоградом после атаки БПЛА загорелась электроподстанция.