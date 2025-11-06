На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В небе над Волгоградом прогремели взрывы

SHOT: над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, на севере и западе города были слышны от восьми до 10 взрывов. Горожане видели в небе яркие вспышки и слышали гудение двигателей дронов, от громкого звука в квартирах тряслись стены и окна. Предположительно, беспилотники на малой высоте летят на город со стороны Волги.

Информация о взрывах также поступила из Волжского и Калача-на-Дону.

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение вечера перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

2 ноября губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что украинские военные с помощью дронов пытались нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Ранее под Волгоградом после атаки БПЛА загорелась электроподстанция.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами