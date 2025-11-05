Российский солдат попал под обстрел семи дронов ВСУ подряд и выжил

Боец Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения спецоперации попал под атаку сразу семи FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На обнародованном видео можно заметить, как военнослужащий убегает от летящих на него беспилотников, используя разросшееся дерево в качестве укрытия. Дроны падали рядом с бойцом и взрывались, однако семь раз подряд мужчина вставал и продолжал движение.

«Терминатор 1194 мсп. В общем пережил 7 дронов», — говорится в сообщении.

До этого военный корреспондент Александр Симонов опубликовал видео из Харьковской области, на котором дрон ВСУ нанес удар по женщине, которая крестилась, стоя на коленях. На кадрах видно, что в нескольких метрах от ее над землей завис беспилотник. Во время приближения дрона женщина вжала голову в плечи. После этого произошел взрыв.

Ранее Минобороны ответило на заявление Зеленского о зачистке Купянска.