Минобороны заявило о перехвате 40 украинских дронов за ночь

МО РФ: системы ПВО за ночь сбили 40 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 11 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, восемь — над Ростовской, шесть — над Курской и еще шесть — над республикой Крым. Кроме того, пять беспилотников перехвачены над Брянской областью, два — над Белгородской и два — над Орловской.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты в четырех районах Ростовской области. По его словам, воздушные цели были перехвачены в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах.

Незадолго до этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке беспилотников.

Ранее Польша захотела создать свою «стену дронов» против России.

Атаки БПЛА на Россию
