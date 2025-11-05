Военные перехватили четыре украинских дрона над регионами России

Минобороны: силы ПВО за четыре часа перехватили четыре дрона над регионами РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 12:00 (по московскому времени) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, один дрон уничтожен над территорией Ярославской области.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 ноября уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

На фоне атак беспилотников утром 5 ноября в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее российский солдат попал под обстрел семи дронов ВСУ подряд и выжил.