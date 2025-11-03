В США раскрыли, какое преимущество получила Россия благодаря подлодке «Хабаровск»

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» позволит России первой в мире наносить ядерные удары с моря. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«В отличие от ракет, запускаемых подводными лодками в воздух, атаки, основанные на подрыве боеголовок под поверхностью океана, считаются практически невозможными для перехвата», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что на «Хабаровске» будут размещаться подводные аппараты «Посейдон». Они предназначены для подрыва боеголовок на глубине. При этом аппараты могут создать радиоактивное цунами, нанося массированный ущерб побережью противника, следует из материала.

Атомную подводную лодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске 1 ноября. Субмарина может быть носителем беспилотного аппарата торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может вывести из строя «целые государства», а средств противодействия ему нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали предупреждением рассказ Путина о подлодке «Хабаровск».