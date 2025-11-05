На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России задержали еще одного участвовавшего в нападении на Курскую область бойца ВСУ

СК: военный ВСУ задержан по подозрению в совершении теракта в Курской области
Anelo/Shutterstock

Военный 17-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Мехоношин задержан по подозрению в нападении на Курскую область. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина в 2024 году вместе с сослуживцем с позывным «Кило» пересек границу с Россией. После этого военные выдвинулись на огневую позицию в населенном пункте Новый Путь Глушковского района Курской области. В октябре 2025 года Мехоношин сдался в плен российским войскам в Сумской области, отметили в СК.

«В целях реализации принципа неотвратимости наказания военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Мехоношина, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в отношении военного ВСУ возбудили дело по статье о теракте.

В октябре украинского военного Артема Ковальчука приговорили к 15 годам заключения за незаконное вторжение в Курскую область. Как установило следствие, в мае текущего года служащий ВСУ с автоматом АК-74 и гранатами, на квадроцикле в составе подразделения в целях осуществления теракта пересек российскую границу и вторгся в Курскую область.

Ранее двум офицерам ВСУ вынесли приговор за ракетные удары по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
