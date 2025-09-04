Двум офицерам ВСУ вынесли приговор за ракетные удары по Курской области

СК: два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному по делу о теракте

Суд в России вынес заочный приговор по делу о теракте двум офицерам украинской армии, командиру 19-й ракетной бригады полковнику Ростиславу Карпуше и командиру 7-й бригады тактической авиации Евгению Булацику. Подробности в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ноябре 2024 года офицеры отдали приказы атаковать при помощи ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP-EG поселок Марьино в Курской области. В результате этого преступления пострадало около 17 человек.

Обоих командиров ВСУ приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Они объявлены в международный розыск и заочно заключены под стражу.

В июне суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области.

Помимо лишения свободы, наемнице также был назначен штраф в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. Суд рассматривал дело в закрытом режиме без прессы и слушателей. Их допустили только на прения сторон и оглашение приговора.

В ходе заседания стало известно, что Йоргенсен обвиняется в террористическом акте, наемничестве, незаконном пересечении границы России, контрабанде огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

Ранее сообщалось, что СК завел дело о теракте на блокировавшего хутор Олешня бойца ВСУ Ивана Шарутина.