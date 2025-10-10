Украинский военный получил 15 лет колонии за вторжение в Курскую область

СК: служащего ВСУ приговорили к 15 годам колонии за вторжение в Курскую область

Украинского военного Артема Ковальчука приговорили к 15 годам заключения за незаконное вторжение в Курскую область. Об этом сообщает в Telegram-канале Следственный комитет России.

Его признали виновным по уголовной статье о теракте. Как установило следствие, в мае текущего года служащий Вооруженных сил Украины с автоматом АК-74 и гранатами, на квадроцикле в составе подразделения в целях осуществления теракта пересек российскую границу и вторгся в Курскую область.

Затем Ковальчук прибыл на отведенный ему участок местности около села Новый Путь Глушковского района Курской области и занял наблюдательно-огневую позицию с целью не позволить российским военным вытеснить украинские войска с территории.

Через два дня после вторжения его задержали и передали российским следователям. Первые четыре года срока Ковальчук проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее суд утвердил приговор осужденному за госизмену студенту Галицкому.