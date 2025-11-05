Аэропорт Ярославля возобновил работу

В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были введены около 07:30 (по мск).

До этого ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Уфы, Тамбова и Нижнего Новгорода.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 ноября уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в российском регионе начали готовить летчиков военно-транспортной авиации.