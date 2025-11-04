Северная Корея запустила ракеты в сторону Южной Кореи во время визита главы Пентагона

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
КНДР запустила 10 ракет на границу с Южной Кореей во время визита шефа Пентагона
kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея произвела запуски около 10 артиллерийских ракет примерно за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями. Об этом сообщило агентство Younhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР запустила ракеты в сторону вод северной части Желтого моря около 16:00 в понедельник. В настоящее время проводится анализ запусков.

Это произошло менее чем за час до прибытия министра обороны США Пита Хегсета в лагерь Бонифас, который расположен к югу от Объединенной зоны безопасности (ОЗБ) в демилитаризованной зоне, для встречи с министром обороны Ан Гю Баком.

Кроме того, Северная Корея выпустила 10 артиллерийских ракет около 15:00 в субботу, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и председатель КНР Си Цзиньпин проводили переговоры на высшем уровне в юго-восточном городе Кёнджу по случаю саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В середине октября КНДР представила находящуюся в разработке межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20». Это произошло на военном параде в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.

Ранее в Кремле отреагировали на инициативу Трампа по урегулированию корейского конфликта.

