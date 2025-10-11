На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Северная Корея представила новую межконтинентальную баллистическую ракету

Ренхап: КНДР представила межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-20
Shutterstock

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) представили новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-20», находящуюся в разработке. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап».

Новая ракета была представлена на военном параде в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). На параде присутствовали лидер Ким Чен Ын и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также другие высокопоставленные руководители из Китая, России, Вьетнама и других стран.

Аналитики «Ренхап» прогнозировали, что КНДР раскроет данные о разрабатываемой МБР в ходе военного парада или проведет ее испытательный запуск в преддверии годовщины.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время также появится возможность объявить о новом оружии. По его словам, выпуск оружия ранее был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания. Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств.

Ранее Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку РФ в вопросе СВО.

