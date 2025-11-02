На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации

Депутат Рады Гончаренко: украинцы платят до $15 тысяч, чтобы их отпустили из ТЦК
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК, аналог военкоматов) требуют до $15 тысяч за возможность избежать призыва в ряды ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в эфире канала «Киев-24».

Парламентарий отметил, что мобилизация на Украине — это не только нарушение прав человека и насилие на улице, но и «сумасшедшая коррупция».

«Все знают, сколько стоит выйти из бусика (микроавтобуса. — «Газета.Ru»)... Начиная от тысячи долларов и заканчивая $6-8 тысячами. А если доехал в ТЦК, то там цифры 8, 10 и 15 тысяч долларов, чтобы отпустили», — рассказал нардеп.

Накануне военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку в народе из-за насильственных методов мобилизации на Украине. Он обратился к президенту, задав вопрос, почему власти не берут сотрудников военкоматов на фронт, а отправляют воевать схваченных на улице людей.

Ранее на юге Украины произошла массовая драка между военкомами и гражданскими.

Новости Украины
