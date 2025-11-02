На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Великобритании призвали вкладывать в оборону королевства

Экс-министр обороны Хоутон: Британия должна вкладываться в оружие
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Великобритания должна вкладывать в оборону, заявил в палате лордов бывший глава вооруженных сил королевства Николас Хоутон. Об этом сообщает газета Express.

По его словам, президент России рассматривает Великобританию как прокси-страну США

«У Путина будут полностью мобилизованные вооруженные силы, нетронутый набор стратегических возможностей, военная экономика и окно возможностей. В это же время НАТО и Великобритания по-прежнему ставят социальные выплаты выше национальной безопасности», — заявил Хоутон.

Он добавил, что оценил финансовое положение министерства обороны как тревожное, назвав его «ужасным».

Экс-министр призвал готовиться к «крупной мировой войне, если Россию не оставят на Украине».

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, выросло на 30%. По его словам, такое развитие событий якобы свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая затрагивает в том числе Европу. Министр указал, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню Холодной войны.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.

