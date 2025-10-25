На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Британии резко обратился к России: «Мы охотимся на ваши подлодки»

Глава МО Хили заявил, Британия отслеживает и охотится за подлодками России
true
true
true
close
Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, выросло на 30%. Его слова приводит «Би-би-си».

По его словам, такое развитие событий якобы свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая затрагивает в том числе Европу. Министр указал, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню Холодной войны.

В связи с этим ВВС и флот Британии усиливают наблюдение в этом регионе, отмечается в материале. Хили также сообщил, что Британия запустила патрульный самолет P-8 RAF, который следит за активностью на море, включая наблюдение за российскими кораблями.

«Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать Путину: «Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки»», — заявил Хили.

До этого Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами