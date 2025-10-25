Министр обороны Британии резко обратился к России: «Мы охотимся на ваши подлодки»

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, выросло на 30%. Его слова приводит «Би-би-си».

По его словам, такое развитие событий якобы свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая затрагивает в том числе Европу. Министр указал, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню Холодной войны.

В связи с этим ВВС и флот Британии усиливают наблюдение в этом регионе, отмечается в материале. Хили также сообщил, что Британия запустила патрульный самолет P-8 RAF, который следит за активностью на море, включая наблюдение за российскими кораблями.

«Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать Путину: «Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки»», — заявил Хили.

До этого Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.