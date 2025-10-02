«Ключевые объекты уничтожены»: ПВО Украины не справляется с российскими ракетами

На Украине уничтожены ключевые военные объекты и упал уровень перехвата российских баллистических ракет, пишет FT. Британская газета выяснила, что модернизированные российские системы обходят ЗРК Patriot «в последние секунды». Точное количество американских перехватчиков, развернутых на Украине, неизвестно. Тем временем ЕС предложил разместить системы ПВО на Украине, чтобы сбивать ракеты и беспилотники из России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины стали перехватывать меньшее число российских баллистических ракет, а основные военные объекты страны оказались уничтожены, пишет газета Financial Times (FT).

«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет <...> в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. Кампания [Вооруженных сил России] уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы», — говорится в публикации.

Летом было разрушено как минимум четыре завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Издание подчеркнуло, что российские удары по таким предприятиям стали «ярким примером того, как Россия улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее обходить американские батареи Patriot». Российские ракеты обходят американские перехватчики «в последние секунды», заметила FT. По словам бывшего украинского чиновника, такое развитие событий «меняет правила игры для России».

Оборонные компании Raytheon, которая производит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и Lockheed Martin, производящая ракеты-перехватчики, часто не успевают за российскими усовершенствованиями, добавило издание.

В конце августа министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в текущем году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины.

Число ЗРК Patriot на Украине

Власти Украины не раскрывают количество переданных стране батарей Patriot. По информации FT, известно о передаче минимум шести комплексов. Германия и Норвегия в последние недели направили Киеву компоненты по меньшей мере для еще трех батарей.

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ уже используют поставленную Израилем систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, в течение осени Украина получит еще два таких комплекса, пишет УНИАН.

В начале сентября немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Берлин передал Киеву первые пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, Германия усиливает поддержку закупок дальнобойных беспилотников украинской промышленностью и запускает новую инициативу по глубинным ударам, добавил глава оборонного ведомства.

Инициатива Запада

В конце сентября стало известно, что западные партнеры Киева предложили разместить системы ПВО на Украине, чтобы сбивать ракеты и беспилотники из России. По информации британской газеты The Telegraph, речь идет о так называемой «стене дронов» — совместной инициативе Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии.

«Один из вариантов, предложенный группой высокопоставленных западных политиков и военных, — установить систему противовоздушной обороны над западной частью Украины для перехвата российских ракет и БПЛА, с возможностью в дальнейшем расширить этот щит — фактически бесполетную зону — и на Киев», — говорится в публикации.

Агентство Bloomberg писало, что реализацию плана по созданию «стены дронов» планировалось обсудить в неформальной обстановке на саммите глав стран — участниц Европейского союза в Копенгагене 1 октября. Однако саммит «зашел тупик» — ключевые вопросы остались без ответов, выяснило Politico.

15 сентября глава МИД страны Радослав Сикорский после прилета беспилотников на территорию Польши призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. В интервью Die Frankfurter Allgemeine Zeitung политик заявил, что для страны было бы выгодно, если бы Украина попросила сбивать беспилотники над своей территорией. По его мнению, такую возможность нужно обдумать.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что создание бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА будут означать войну альянса против РФ.