В ДНР заявили о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении

Пушилин: войска РФ расширяют зону контроля на Константиновском направлении
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что российские военные расширяют зону контроля на Константиновском направлении зоны специальной военной операции (СВО) и ведут бои на подступах к Константиновке.

В своем видеообращении глава ДНР также рассказал о зачистке территории южнее Клебан-Быкского водохранилища, а также о боях за Плещеевку и Иванополье. Пушилин добавил, что командование украинских войск продолжает перебрасывать подкрепление к Константиновке.

12 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие РФ зашли в Константиновку и начали бои на востоке города. По его словам, российские войска полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но плотно работают над этим.

7 октября в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской группировки войск «Юг» взяли под контроль Федоровку в ДНР. По данным российского оборонного ведомства, были нанесены удары по живой силе противника в населенных пунктах Дроновка, Плещеевка, Северск, а также Закотное, Резниковка и Константиновка. В ходе боев украинская сторона потеряла порядка 100 солдат, а также танки и другую технику.

Ранее ВС России взяли под контроль Федоровку в ДНР.

