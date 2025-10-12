Российская армия вошла в Константиновку и начала бои на востоке города

Марочко: армия РФ, зайдя в Константиновку ДНР, начала бои на востоке города

Военнослужащие РФ зашли в Константиновку Донецкой народной республики (ДНР) и начали бои на востоке города. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что в городе ведутся маневренные действия со стороны российских войск. Но в настоящее время российские войска полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но плотно работают над этим.

Марочко уточнил, что бойцы РФ зашли в город, совершив рывок со стороны Предтечино.

7 октября в Минобороны России сообщили, что бойцы российской группировки войск «Юг» взяли под контроль Федоровку в ДНР. По данным российского оборонного ведомства, были нанесены удары по живой силе противника в населенных пунктах Дроновка, Плещеевка, Северск, а также Закотное, Резниковка и Константиновка. В ходе боев украинская сторона потеряла порядка 100 солдат, а также танки и другую технику.

Ранее эксперт заявил, что продвижение ВС РФ в зоне СВО не приблизит переговоры.