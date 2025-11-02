На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с редчайшей украинской бронемашиной БРЭМ-84 «Атлет»

«Военный Осведомитель»: ВСУ использовали редчайшую бронемашину БРЭМ-84 «Атлет»
true
true
true
close
Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет», существующую в рядах армии страны в единственном экземпляре. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлена техника украинских войск. На кадрах видно, как машина роет яму при помощи отвала для самоокапывания.

В материале отмечается, что БРЭМ-84 «Атлет» была создана Харьковским конструкторским бюро машиностроения. За основу был взят советский танк Т-80УД.

«Машина <...> создана в трех экземплярах, два из которых были поставлены Таиланду», — подчеркнули авторы поста.

Они уточнили, что Таиланд получил БРЭМ-84 «Атлет» в 2018 году вместе с партией танков «Оплот-Т».

27 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что начальник управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько опубликовал в своих социальных сетях карты с линией фронта, которые имеют пометку «секретно». На кадрах показан самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают Вооруженные силы РФ. Речь идет об участке от Покровска (российское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее в Сумской области сняли на видео загоревшийся поезд с техникой ВСУ.

