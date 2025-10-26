На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Горящий поезд с техникой ВСУ сняли на видео

На видео попал поезд с техникой ВСУ, загоревшийся после налета «Гераней»
В Сумской области Украины российские Вооруженные Силы осуществили удар по железнодорожному составу, перевозившему военную технику и амуницию для украинской армии. Кадры горящего поезда опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников, инцидент произошел вблизи села Черноплатово. Для нанесения точного удара по составу были использованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань», в результате чего повреждены локомотив и два вагона.

Момент удара фиксировался камерами БПЛА, которые, по информации военкоров, успешно уклонились от сопровождавших состав вертолетов Ми-8, продемонстрировав способность обходить системы защиты. Эксперты предполагают, что высокая точность удара стала возможной благодаря использованию модернизированных версий дронов «Герань», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта.

26 октября на видео попал момент обрушения здания радиозавода в Киеве после удара ВС России.

Ранее на Украине закрыли движение поездов из-за поврежденной инфраструктуры.

