Министр обороны Германии стал противником Астерикса и Обеликса в новом комиксе

Министр обороны Германии Борис Писториус стал персонажем 41-го выпуска комиксов об Астериксе. Об этом пишет Das Bild.

Газета пишет, что в новом выпуске герои Астерикс и Обеликс сражаются с римлянами в Португалии. Одним из их противников оказывается римский центурион (командир подразделения из сотни солдат) по имени Писториус.

«В этой истории старый добрый Писториус потерпел поражение от галлов, усиленных волшебным зельем, однако это совсем не позор. В конце концов, даже великому Цезарю не удается победить Астерикса и Обеликса», — отметил переводчик комиксов Клаус Йёкен.

Он добавил, что у всех персонажей «Астерикса» описательные имена и Писториус подошел идеально. Центурион сохранил свое имя только в немецкой версии комикса, во французском оригинале его зовут Nouvelopus («Новое дело»).

Bild сообщает, что политик из Германии впервые стал персонажем комиксов об Астериксе. Однако в прошлом на его страницах появлялись другие известные люди, например, актриса Брижит Бардо, политик Сильвио Берлускони и писатель Альбер Камю.

Три года назад экс-президент Франции Франсуа Олланд озвучил персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса «Кремень в большом городе» о первобытных людях. В студии звукозаписи вместе с политиком была и его супруга, актриса Жюли Гайе.

Ранее Николай Басков стал героем Marvel.