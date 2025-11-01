На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Германии стал противником Астерикса и Обеликса в новом комиксе

Министр обороны ФРГ Писториус стал героем комиксов об Астериксе
true
true
true
close
ASTERIX®-OBELIX®-IDEFIX®/© 2025 HACHETTE LIVRE/GOSCINNY-UDERZO

Министр обороны Германии Борис Писториус стал персонажем 41-го выпуска комиксов об Астериксе. Об этом пишет Das Bild.

Газета пишет, что в новом выпуске герои Астерикс и Обеликс сражаются с римлянами в Португалии. Одним из их противников оказывается римский центурион (командир подразделения из сотни солдат) по имени Писториус.

«В этой истории старый добрый Писториус потерпел поражение от галлов, усиленных волшебным зельем, однако это совсем не позор. В конце концов, даже великому Цезарю не удается победить Астерикса и Обеликса», — отметил переводчик комиксов Клаус Йёкен.

Он добавил, что у всех персонажей «Астерикса» описательные имена и Писториус подошел идеально. Центурион сохранил свое имя только в немецкой версии комикса, во французском оригинале его зовут Nouvelopus («Новое дело»).

Bild сообщает, что политик из Германии впервые стал персонажем комиксов об Астериксе. Однако в прошлом на его страницах появлялись другие известные люди, например, актриса Брижит Бардо, политик Сильвио Берлускони и писатель Альбер Камю.

Три года назад экс-президент Франции Франсуа Олланд озвучил персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса «Кремень в большом городе» о первобытных людях. В студии звукозаписи вместе с политиком была и его супруга, актриса Жюли Гайе.

Ранее Николай Басков стал героем Marvel.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами