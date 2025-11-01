В США представили законопроект, блокирующий возобновление ядерных испытаний

Член Палаты представителей Конгресса США Дина Тайтэс представила на своем сайте законопроект, блокирующий директиву американского президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия.

»(Президент США – прим.ред.) Дональд Трамп поставил свое эго и авторитарные амбиции выше здоровья и безопасности жителей Невады. Его заявление о возобновлении ядерных испытаний в США противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые США заключили после окончания холодной войны, и приведет к новым испытаниям со стороны России и Китая, что повлечет за собой возобновление международной гонки вооружений», – заявила Тайтэс.

Конгрессвумен также отметила, что возобновление ядерных испытаний в штате Невада поставит его жителей под угрозу заражения радиационным излучением и нанесет вред и окружающей среде. Тайтэс также подчеркнула, что до истечения срока действия соглашения о контроле над вооружениями между РФ и США осталось 97 дней.

«Сейчас самое время вести переговоры о новых соглашениях по контролю над вооружениями, а не создавать грибовидные облака в пустыне Невады», – уточнила конгрессвумен.

Как отмечается, инициатива Тайтэс призвана запретить исполнительной власти США проводить испытания ядерного оружия. Она заблокирует выделение из американского бюджета средств на их проведение.

31 октября, отвечая на вопрос о потенциальном возобновлении подземных ядерных испытаний, Трамп заинтриговал общественность заявлением о скором получении всей информации. «Совсем скоро вы все узнаете», — заключил американский лидер. 30 октября президент США объявил о своем намерении начать испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими странами, обладающими, по его мнению, подобными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса.

