В России ответили на перехват Польшей российского самолета-разведчика

Депутат Швыткин: Россия не нарушала воздушное пространство Польши
Ilya Nightingale/«Уголок неба»

Заявление Польши о перехвате российского самолета над Балтикой демонстрирует русофобский курс Варшавы. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Все наши полеты соответствуют нормам международного права. Польша еще раз демонстрирует свою русофобскую, агрессивную политику», — подчеркнул он.

Депутат назвал ложными обвинения Польши в адрес России, напомнив, что страны НАТО уже давно обсуждают вопрос о сбитии российских военных самолетов.

29 октября истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши поднимались в небо для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

По информации польской стороны, два истребителя ВВС Польши Миг-29 «успешно идентифицировали, перехватили и сопроводили» российский самолет, летевший над Балтикой. Это произошло 28 октября. Командование утверждает, что Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве «без представленного плана полета и с выключенным транспондером».

В сообщении также говорится, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

Ранее Рютте заявил, что НАТО якобы 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России.

