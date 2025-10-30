Польша закрыла два аэропорта на фоне операции против «активности России на Украине»

Два аэропорта в городах Радом и Люблин закрылись на фоне операции польских ВВС

Аэропорты польских городов Радом и Люблин закрылись на фоне операции Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и союзных государств якобы из-за активности российской авиации. Об этом сообщило агентство аэронавигационного обслуживания республики в соцсети X.

«В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были закрыты на время проведения операции», - говорится в сообщении.

Утром 30 октября польские власти подняли в воздух военные самолеты на фоне якобы активности России на территории Украины. Отмечалось, что были задействованы дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения. Кроме того, польские военные привели в состояние высшей степени боевой готовности средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

Сообщения о поднятии польской авиации в воздух из-за активности РФ в последнее время поступают регулярно. Накануне в оперативном командовании польской армии заявили, что два истребителя ВВС Польши Миг-29 «успешно идентифицировали, перехватили и сопроводили» российский самолет, летевший над Балтикой.

Ранее на Западе предупредили о готовности сбивать российские самолеты.