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На юге Ливана планируются протесты из-за задержки вывода войск ЦАХАЛ

Al Nahar: на юге Ливана из-за задержки вывода израильских войск пройдут протесты
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Mohamed Azakir/Reuters

Жители южных районов Ливана объявили о проведении акций протеста на фоне решения Тель-Авива отложить вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с ливанской территории, который был предусмотрен соглашением о 60-дневном перемирии. Об этом сообщает газета Al Nahar.

По данным издания, колонны беженцев, которым до этого пришлось покинуть свои дома из-за военных действий, направятся в населенные пункты Аита-эш-Шааб, Блида, а также Кфар-Кила, Хоула и Ярин, где состоятся массовые собрания.

Как сообщает издание, командование ливанской армии возложило на Израиль ответственность за срыв выполнения двустороннего соглашения, срок которого истекает 27 января.

«Затягивание израильским противником вывода своих сил усложняет миссию по развертыванию армейских частей на южной границе», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ливанской армии подчеркнули, что «несмотря на проволочки со стороны Израиля, армия Ливана сохраняет готовность завершить размещение на юге страны сразу после ухода оккупационных войск».

12 января сообщалось, что армия Ливана вместе с миротворцами ООН начала развертывание воинских частей на границе с Израилем. В населенные пункты, куда зашли военные, ранее находились подразделения Армии обороны Израиля, которые ликвидировали подземные тоннели и склады «Хезболлы».

Ранее Израиль и «Хезболла» приготовились продлить перемирие.

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