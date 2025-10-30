На Украине заявили о невозможности проведения испытаний ракет «Фламинго»

Украинская военная компания Fire Point, которая производит дальнобойные ракеты «Фламинго», не может проводить испытания на Украине. Об этом в интервью Le Monde заявила технический директор компании Ирина Терех.

«У нас нет возможности проводить испытания на нашей территории по причине войны и частых воздушных тревог», — объяснила она.

По словам технического директора, производство приходится рассредотачивать, чтобы его не остановили атаки со стороны России. Терех объяснила, что такие меры приводят к большому количеству издержек.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинская сторона на своей территории производит дальнобойные ракеты, полет которых может достигать трех тысяч километров. При этом точное название ракеты или другие ее характеристики глава государства не уточнял.

Ранее Зеленский в США встретился с производителями комплексов Patriot.