На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о невозможности проведения испытаний ракет «Фламинго»

Производитель ракет «Фламинго» заявил о невозможности испытаний на Украине
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Украинская военная компания Fire Point, которая производит дальнобойные ракеты «Фламинго», не может проводить испытания на Украине. Об этом в интервью Le Monde заявила технический директор компании Ирина Терех.

«У нас нет возможности проводить испытания на нашей территории по причине войны и частых воздушных тревог», — объяснила она.

По словам технического директора, производство приходится рассредотачивать, чтобы его не остановили атаки со стороны России. Терех объяснила, что такие меры приводят к большому количеству издержек.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинская сторона на своей территории производит дальнобойные ракеты, полет которых может достигать трех тысяч километров. При этом точное название ракеты или другие ее характеристики глава государства не уточнял.

Ранее Зеленский в США встретился с производителями комплексов Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами