Зеленский в США встретился с производителями комплексов Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский в США провел встречу с представителями компании Raytheon, которая производит ЗРК Patriot. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Обсудили возможности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства», — отметил украинский лидер.
При этом никто из представителей США не встретил Владимира Зеленского по прилете в Соединенные Штаты.
16 октября Зеленский прилетел в США для проведения переговоров с президентом Соединенных Штатов.
17 октября американский лидер проведет в Белом доме встречу с главой Украины. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Трамп назвал Зеленского «хорошим парнем».