БПЛА ударили по северу Ростовской области

В Ростовской области при атаке дронов выбило окна в двух частных домах

На севере Ростовской области силы ПВО (противовоздушной обороны) перехватили БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что в хуторе Касьяновка при атаке выбило окна в двух частных домах. Пострадавших нет.

До этого стало известно, что над Рязанью произошли около 10 взрывов. По предварительной информации, город атаковали беспилотники. Местные жители рассказали, что от громких звуков сработала сигнализация автомобилей. Кроме того, горожане слышали звук мотора в небе. Первые взрывы послышались около 3:00 и продолжали раздаваться время от времени.

В ночь на 30 октября несколько взрывов произошло в небе над городом Борисоглебском в Воронежской области. Громкие звуки были слышны около 1:30 на окраине и в северной части населенного пункта. Взрывы сопровождались сигналом воздушной тревоги. В небе были видны вспышки.

