Жители Рязани сообщили о взрывах в городе

Над Рязанью произошли около 10 взрывов, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, город атаковали беспилотники. Местные жители рассказали, что от громких звуков сработала сигнализация автомобилей. Кроме того, горожане слышали звук мотора в небе.

В посте уточняется, что первые взрывы раздались около 3:00 и время от времени слышны до сих пор. В общей сложности произошло примерно 8–10 хлопков.

В ночь на 30 октября несколько взрывов раздалось в небе над городом Борисоглебском в Воронежской области. Громкие звуки были слышны около 1:30 на окраине и в северной части населенного пункта. Взрывы сопровождались сигналом воздушной тревоги. В небе были видны вспышки.

Москва тоже подверглась налету БПЛА. После 3:00 мэр города Сергей Собянин заявил о ликвидации на подлете к городу шести беспилотников. В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на движение самолетов.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.