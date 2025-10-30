На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Рязани сообщили о взрывах в городе

SHOT: в Рязани произошли взрывы на фоне налета дронов
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Над Рязанью произошли около 10 взрывов, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, город атаковали беспилотники. Местные жители рассказали, что от громких звуков сработала сигнализация автомобилей. Кроме того, горожане слышали звук мотора в небе.

В посте уточняется, что первые взрывы раздались около 3:00 и время от времени слышны до сих пор. В общей сложности произошло примерно 8–10 хлопков.

В ночь на 30 октября несколько взрывов раздалось в небе над городом Борисоглебском в Воронежской области. Громкие звуки были слышны около 1:30 на окраине и в северной части населенного пункта. Взрывы сопровождались сигналом воздушной тревоги. В небе были видны вспышки.

Москва тоже подверглась налету БПЛА. После 3:00 мэр города Сергей Собянин заявил о ликвидации на подлете к городу шести беспилотников. В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на движение самолетов.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.

Атаки БПЛА на Россию
