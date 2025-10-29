Путин рассказал, где можно будет применить ядерные технологии «Буревестника»

Россия сможет применять ядерные технологии, использованные при создании крылатой ракеты «Буревестник», и в народном хозяйстве, и в лунной программе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Но и в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять для решения проблем энергообеспеченности Арктики, в лунной программе будем использовать», — сказал он в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.

По словам главы государства, уже сейчас защищенная от радиации электроника, применяемая в работе крылатой ракеты, используется специалистами в космических программах. Путин подчеркнул, что открытие такого оружия — прорыв не только в области обороны страны, но перспективное открытие для науки и народного хозяйства.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО признали, что не могут защититься от ракеты «Буревестник».