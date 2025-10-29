На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, где можно будет применить ядерные технологии «Буревестника»

Путин: технологии «Буревестника» можно применять в хозяйстве и лунной программе
close
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Россия сможет применять ядерные технологии, использованные при создании крылатой ракеты «Буревестник», и в народном хозяйстве, и в лунной программе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Но и в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять для решения проблем энергообеспеченности Арктики, в лунной программе будем использовать», — сказал он в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.

По словам главы государства, уже сейчас защищенная от радиации электроника, применяемая в работе крылатой ракеты, используется специалистами в космических программах. Путин подчеркнул, что открытие такого оружия — прорыв не только в области обороны страны, но перспективное открытие для науки и народного хозяйства.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО признали, что не могут защититься от ракеты «Буревестник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами