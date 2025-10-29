Российские военные убедили группу бойцов ВСУ в районе Купянска сложить оружие

Российские военнослужащие убедили 12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в окружение у Купянска в Харьковской области, сдаться в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские солдаты согласились сложить оружие в обмен на гарантии жизни.

«В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — говорится в заявлении.

27 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны пресекли четыре попытки бойцов ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские солдаты пытались перебраться на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам у населенного пункта Петровка. В результате ударов артиллерии и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил РФ были ликвидированы до 50 украинских военных. Кроме того, российские подразделения вывели из строя шесть единиц техники ВСУ, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви».

За день до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что успехи военнослужащих страны по окружению Купянска стали возможны благодаря их героическим действиям и скрупулезной работе штабов.

Ранее на Украине признали успех ВС РФ в Купянске.