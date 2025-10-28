На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе заявили о провокации и гибридной угрозе из-за метеозондов

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала метеозонды над Литвой провокацией
true
true
true
close
Alexis Sciard/Global Look Press

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала метеозонды над Литвой провокацией и гибридной угрозой. Об этом пишет The Guardian.

Политическая деятельница выразила солидарность Литве и выступила за увеличение объема инвестиций в закупку вооружений и финансовой помощи Украине.

«Мы не потерпим никакого вторжения в наше воздушное пространство или на нашу территорию», — подчеркнула она.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, якобы используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если виноват в инциденте с метеозондами в Литве.

Ранее ЕС пообещал ускорить создание «стены дронов» из-за инцидентов с метеозондами в Литве.

