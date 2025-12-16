На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Павел Воля во второй раз вошел в Книгу рекордов

Телеведущий Павел Воля установил сразу два рекорда России
Книга Рекордов России

Комик и телеведущий Павел Воля во второй раз вошел в Книгу Рекордов России. Об этом сообщили представители АНО «Книга Рекордов» во «ВКонтакте».

Воля установил сразу два рекорда в России. Артист собрал около 21 280 зрителей за два дня на своем сольном стендап-концерте. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко лично вручил юмористу награду.

Воля получил два сертификата: за наибольшее количество зрителей на сольном стендап-концерте на одной площадке в течение двух дней в России (21 280 человек) и за побитие собственного рекорда 2023 года (11 758 зрителей на одном сольном стендап-концерте).

«Это было невероятно! Спасибо каждому зрителю. Эти два концерта завершили мой большой тур по стране в этом году. Передаю привет каждому, кто был на концертах! Еще раз спасибо за ваши эмоции и нескончаемый смех. Я вас люблю! Всех обнял!» — поделился Воля.

14 августа Павел Воля запатентовал свое имя. Исключительное право на товарный знак «Павел Воля» будет действовать до 2035 года.

Ранее Илья Соболев признался, что пользовался нейросетью для написания шуток.

