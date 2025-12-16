Комик и телеведущий Павел Воля во второй раз вошел в Книгу Рекордов России. Об этом сообщили представители АНО «Книга Рекордов» во «ВКонтакте».

Воля установил сразу два рекорда в России. Артист собрал около 21 280 зрителей за два дня на своем сольном стендап-концерте. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко лично вручил юмористу награду.

Воля получил два сертификата: за наибольшее количество зрителей на сольном стендап-концерте на одной площадке в течение двух дней в России (21 280 человек) и за побитие собственного рекорда 2023 года (11 758 зрителей на одном сольном стендап-концерте).

«Это было невероятно! Спасибо каждому зрителю. Эти два концерта завершили мой большой тур по стране в этом году. Передаю привет каждому, кто был на концертах! Еще раз спасибо за ваши эмоции и нескончаемый смех. Я вас люблю! Всех обнял!» — поделился Воля.

14 августа Павел Воля запатентовал свое имя. Исключительное право на товарный знак «Павел Воля» будет действовать до 2035 года.

