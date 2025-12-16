Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозов

Магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза из-за усиливающегося солнечного ветра. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра. Особого чуда в этом, конечно, нет — в зону воздействия на Землю вошла пару дней назад довольно крупная корональная дыра — но все же, думалось, что до пика есть еще около суток в запасе», — говорится в сообщении.

Тем не менее, ученые пока не спешат менять свой прогноз относительно начала магнитных бурь. По их словам, пока прогноз сформирован на основе прежнего тайминга и не менялся». Предполагается, что максимум ожидающихся геомагнитных возмущений «назначен» на ночь со среды на четверг. Ситуация будет меняться, если скорость ветра продолжит расти, отметили в ИКИ РАН.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

Ранее ученые раскрыли новые детали о комете 3I/ATLAS.