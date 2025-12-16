На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозов

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза
true
true
true
close
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза из-за усиливающегося солнечного ветра. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра. Особого чуда в этом, конечно, нет — в зону воздействия на Землю вошла пару дней назад довольно крупная корональная дыра — но все же, думалось, что до пика есть еще около суток в запасе», — говорится в сообщении.

Тем не менее, ученые пока не спешат менять свой прогноз относительно начала магнитных бурь. По их словам, пока прогноз сформирован на основе прежнего тайминга и не менялся». Предполагается, что максимум ожидающихся геомагнитных возмущений «назначен» на ночь со среды на четверг. Ситуация будет меняться, если скорость ветра продолжит расти, отметили в ИКИ РАН.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

Ранее ученые раскрыли новые детали о комете 3I/ATLAS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами