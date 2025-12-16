На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший игрок 2025 года по версии ФИФА

Игрок «ПСЖ» Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА
true
true
true
close
Benoit Tessier/Reuters

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей.

В прошедшем сезоне-2024/25 французский футболист, которому 28 лет, сыграл в 53 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 35 оформленных голов и 16 результативных передач.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в 2025 году, эта награда стала для него первой в карьере. Он набрал 1380 очков. На второй строчке расположился вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, заработавший 1059 очков. Замкнул тройку лидеров с 703 очками полузащитник «ПСЖ» Витинья.

В текущем сезоне «ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая только «Лансу», и занимает третье место в таблице общего группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее был назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами