Назван лучший игрок 2025 года по версии ФИФА

Игрок «ПСЖ» Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей.

В прошедшем сезоне-2024/25 французский футболист, которому 28 лет, сыграл в 53 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 35 оформленных голов и 16 результативных передач.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в 2025 году, эта награда стала для него первой в карьере. Он набрал 1380 очков. На второй строчке расположился вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, заработавший 1059 очков. Замкнул тройку лидеров с 703 очками полузащитник «ПСЖ» Витинья.

В текущем сезоне «ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая только «Лансу», и занимает третье место в таблице общего группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее был назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА.