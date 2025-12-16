На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков пошутил о «коалиции желающих» во время проверки кол-центра прямой линии с Путиным

Песков пошутил, что «коалиция желающих» не обращалась на прямую линию к Путину
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с юмором отреагировал на вопрос о заявлениях «коалиции желающих» разместить войска на Украине, проверяя работу кол-центра перед прямой линией Владимира Путина. Его слова передает ТАСС.

«Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась», — отреагировал Песков.

16 декабря министр обороны Великобритании Джон Хили страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих войск в преддверии возможной отправки на Украину.

9 декабря глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что после завершения конфликта на Украине Европа должна будет создать и отправить миротворческие силы на территорию республики с участием Германии. По его словам, если будет достигнуто прекращение огня, «Европа должна быть готова его обеспечить».

Ранее в Госдуме рассказали, кто разожжет Третью мировую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами