Песков пошутил о «коалиции желающих» во время проверки кол-центра прямой линии с Путиным

Песков пошутил, что «коалиция желающих» не обращалась на прямую линию к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с юмором отреагировал на вопрос о заявлениях «коалиции желающих» разместить войска на Украине, проверяя работу кол-центра перед прямой линией Владимира Путина. Его слова передает ТАСС.

«Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась», — отреагировал Песков.

16 декабря министр обороны Великобритании Джон Хили страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих войск в преддверии возможной отправки на Украину.

9 декабря глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что после завершения конфликта на Украине Европа должна будет создать и отправить миротворческие силы на территорию республики с участием Германии. По его словам, если будет достигнуто прекращение огня, «Европа должна быть готова его обеспечить».

