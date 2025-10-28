Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области и сообщил о 150 раненых

Гладков: в октябре при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали 150 человек

С начала октября 150 жителей Белгородской области получили ранения во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановка в регионе остается сложной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Только за октябрь 150 мирных жителей получили ранения, 14 из них совсем тяжелые цифры, — это дети», — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, для них предусмотрены выплаты. До августа 2024 года средства выделяли из регионального бюджета за ранения средней и тяжелой тяжести. С августа прошлого года это стало федеральной выплатой, добавились выплаты за легкие ранения, отметил губернатор. По его словам, сегодня компенсацию получили более 1200 жителей Белгородской области на общую сумму почти 600 млн рублей.

28 октября Гладков также рассказал, что власти Белгородской области готовятся к тяжелой зиме из-за нехватки генераторов для отопления жилья. Он отметил, что помощь региону оказывают губернаторы других субъектов РФ. В частности, десять генераторов направил глава Омской области Виталий Хоценко. Их установят в приграничных муниципалитетах, сказал Гладков. Кроме того, на закупку генераторов выделены дополнительные средства из резервного фонда в размере 2,3 млрд рублей.

Ранее ВСУ уличили в желании создать техногенную катастрофу из-за обстрелов Белгородского водохранилища.