Жителей Белгородской области предупредили о тяжелой зиме

Гладков: Белгородскую область готовят к тяжелой зиме из-за нехватки генераторов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Власти Белгородской области готовятся к тяжелой зиме из-за нехватки генераторов для отопления жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Продолжаем получать помощь, формируя резервную генерацию в рамках подготовки, судя по всему, к тяжелой зиме», — написал градоначальник.

Гладков рассказал, что помощь Белгородской области оказывают губернаторы других регионов. По его словам, десять генераторов, в частности, направил глава Омской области Виталий Хоценко. Их установят в приграничных муниципалитетах. Также на закупку генераторов были выделены дополнительные средства из резервного фонда в размере 2,3 млрд рублей, добавил Гладков. Он выразил надежду, что они будут быстро поставлены в регион.

«К сожалению, этот процесс небыстрый, а зима уже совсем не за горами», — отметил Гладков.

До этого в российских силовых структурах уличили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в желании создать техногенную катастрофу из-за ракетных ударов по дамбе Белгородского водохранилища. По мнению источника, враг атакует инфраструктурный объект с целью подтопления близлежащих населенных пунктов.

Ранее стало известно, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище.

