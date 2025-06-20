В зоне СВО могут появиться собаки-поисковики дронов

Специально обученные собаки, способные искать беспилотники, вскоре могут быть задействованы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС командир учебного взвода 470-го центра служебного собаководства Вооруженных сил России лейтенант Александр Варежкин.

По его словам, на данный момент таких случаев пока не было, но подготовка ведется, и возможность применения уже рассматривается. Он отметил, что прямого опыта системного использования собак для поиска дронов в зоне СВО еще нет, однако отдельные случаи, когда животные реагировали на вражеские беспилотники, уже зафиксированы.

Варежкин рассказал о собаке по кличке Балбес, которая еще щенком прибилась к военным в зоне боевых действий. Во время одного из обстрелов она первой заметила приближающийся дрон, начала лаять и тем самым предупредила бойцов, которые успели укрыться. Пес бросился к беспилотнику и схватил его ценой своей жизни.

Еще один случай произошел с собакой Варей, которой позже установили памятник в Барнауле. Во время атаки беспилотников она также начала лаять и помогла военным вовремя сменить позицию. Однако один из дронов задел животное, и осколок попал ей в живот.

Лейтенант отметил, что потребность в собаках, способных выявлять дроны, появилась с началом СВО, когда беспилотники стали широко использоваться в боевых действиях. В связи с этим в учебном центре сократили сроки подготовки таких собак — теперь она занимает около четырёх месяцев вместо прежних шести.

Ранее эксперты сообщали, что перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев.